Нурмагомедову предложили 400 миллионов рублей за прощальный бой в Чечне

Чеченский промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA) предложил заплатить российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Хабибу Нурмагомедову 400 миллионов рублей за прощальный бой. Об этом Sport24 сообщил вице-президент лиги Асланбек Бадаев.

Бадаев обратил внимание на то, что сам глава Чечни Рамзан Кадыров говорил об этом, так как прощальный бой Нурмагомедова в чеченской лиге мог бы стать громким событием в мире спорта. «Лига будет готова эти деньги заплатить. Это событие можно было преподнести очень громко», — заявил он.

13 мая Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC и признался, что готов предложить дагестанцу любые деньги за поединок с представителем «Ахмата». Нурмагомедов не увидел оскорблений в словах главы Чечни и посчитал, что у каждого может быть свое мнение.

Нурмагомедов покинул MMA в октябре 2020-го после победы над американцем Джастином Гейджи. Он заявил, что пообещал это матери. Спортсмен — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.

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