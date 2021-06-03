Захарова подсказала Кадырову способ заработать 250 тысяч долларов за день

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) обсудила идею штрафов для социальных сетей за блокировку аккаунтов политиков. Трансляция дискуссии велась на сайте мероприятия.

В ходе обсуждения был поднят вопрос о принятом в штате Флорида законе, который предполагает штрафы за блокировку политиков в соцсетях. Захарова привела в пример главу Чечни Рамзана Кадырова, чей аккаунт в Instagram был заблокирован. По ее словам, пострадавшие от цензуры пользователи могут добиться компенсации.

«25 тысяч долларов за каждый день блокировки профиля или отдельного сообщения. Если речь о человеке, который занимает госдолжности, — до 250 тысяч долларов. Рамзан Кадыров может посчитать», — подсказала представитель МИД.

В декабре 2017 года страницы Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы из-за санкций, введенных против него правительством США. Спустя 11 месяцев аккаунт главы Чечни ненадолго был разблокирован. Свою первую публикацию после этого он посвятил пистолету. Позже представитель Instagram назвал временное восстановление страницы Кадырова ошибкой, и его профиль снова заблокировали.

В мае 2020 года Instagram заблокировал еще один аккаунт, принадлежащий Кадырову. В настоящий момент активной остается новая страница главы Чечни kadyrov_95.eng.