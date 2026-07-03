Раскрыта дальность российского «Многоточия»

«Ростех»: Дальность антидроновых патронов «Многоточие» достигает 300 метров

Дальность российских антидроновых патронов «Многоточие» достигает 300 метров. Соответствующую характеристику в Telegram раскрыла госкорпорация «Ростех».

Компания напомнила, что боеприпасы «Многоточие калибра 5,45 (СЦ-226) и 7,62 (СЦ-228) миллиметра создал холдинг «Высокоточные комплексы».

«В отличие от дробовых патронов, у нас дальности рабочие — 100-150 [метров] в зависимости от калибра. [На калибр] 7,62 — дальность до 300 [метров]», — сказал один из разработчиков боеприпасов.

В феврале индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что в зоне специальной военной операции против беспилотников использовали российские патроны «Многоточие» с «хитрой пулей».

В январе госкорпорация рассказала, что «Высокоточные комплексы» выпустили патроны «Многоточие» для уничтожения дронов.