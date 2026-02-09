В зоне СВО использовали российское «Многоточие» с «хитрой пулей»

В зоне специальной военной операции (СВО) против беспилотников использовали российские патроны «Многоточие» с «хитрой пулей». Об этом со ссылкой на индустриального директора кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхана Оздоева сообщает ТАСС.

«Фактически это стандартные патроны 5,45 на 39 миллиметров и 7,62 на 39 миллиметров, но с хитрой пулей, которая при вылете из канала ствола разделяется на три части. В итоге это обеспечивает высокую плотность огня», — сказал руководитель.

Ранее госкорпорация сообщила, что холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») выпустил патроны «Многоточие» для уничтожения дронов.

В декабре председатель правления «Центра беспилотных систем и технологий» Андрей Безруков заявил, что лазерные системы для защиты приграничья России от дронов противника могут начать применять в 2026 году.