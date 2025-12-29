Приграничье России защитят лазерами

Глава ЦБСТ: Приграничье России защитят от дронов лазерными системами

Лазерные системы для защиты приграничья России от дронов противника могут начать применять в 2026 году. Об этом сообщил председатель правления «Центра беспилотных систем и технологий» Андрей Безруков в интервью ТАСС.

По его словам, в периметре ЦБСТ есть несколько организаций, которые работают над антидроновыми лазерными комплексами.

«Думаю, что у нас есть все возможности для того, чтобы начать применять лазерные системы против беспилотников в 2026 году», — сказал глава ЦБСТ.

Ранее стало известно, что антидроновый лазер LazerBuzz впервые поразил FPV-беспилотник на дальности один километр. Изначально разработка могла воздействовать на цели на дистанции до 700 метров.

В октябре ЦБСТ сообщил о разработке дронопорта «Секира», который позволяет запускать беспилотники самолетного типа «Призрак». Аппарат с дальностью 120 километров несет боевую часть весом три килограмма.