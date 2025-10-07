Российская компания «Кингпро» разработала дронопорт «Секира», позволяющий запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа «Призрак». Об этом со ссылкой на Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) сообщает ТАСС.
Комплекс «Секира Призрак» позволяет экономить до 20 процентов заряда аккумулятора, а также делает запуск более безопасным. «В то же время летающий дронопорт после запуска может выполнять функцию ретранслятора», — добавили в организации.
Дальность полета «Призрака» составляет 120 километров, масса боевой части — 3 килограмма. Первые серийные образцы изделия уже ожидают поставок в зону специальной военной операции (СВО).
Ранее издание National Security Journal сообщило, что, по оценке двоюродного брата вице-президента США Джея Ди Вэнса Нейта Вэнса, воевавшего около трех лет в составе 1-го механизированного батальона «Волки Да Винчи» Вооруженных сил Украины против России, США не понимают и не извлекают уроков из СВО, поскольку находятся в другой реальности.
Также в октябре агентство со ссылкой на представителя группы компаний «Гроза» сообщило, что российский дрон-кабелеукладчик «Заноза» начали применять на всех направлениях СВО.