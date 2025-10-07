ЦБСТ: Разработан дронопорт «Секира» для запуска БПЛА самолетного типа

Российская компания «Кингпро» разработала дронопорт «Секира», позволяющий запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа «Призрак». Об этом со ссылкой на Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) сообщает ТАСС.

Комплекс «Секира Призрак» позволяет экономить до 20 процентов заряда аккумулятора, а также делает запуск более безопасным. «В то же время летающий дронопорт после запуска может выполнять функцию ретранслятора», — добавили в организации.

Дальность полета «Призрака» составляет 120 километров, масса боевой части — 3 килограмма. Первые серийные образцы изделия уже ожидают поставок в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее издание National Security Journal сообщило, что, по оценке двоюродного брата вице-президента США Джея Ди Вэнса Нейта Вэнса, воевавшего около трех лет в составе 1-го механизированного батальона «Волки Да Винчи» Вооруженных сил Украины против России, США не понимают и не извлекают уроков из СВО, поскольку находятся в другой реальности.

Также в октябре агентство со ссылкой на представителя группы компаний «Гроза» сообщило, что российский дрон-кабелеукладчик «Заноза» начали применять на всех направлениях СВО.