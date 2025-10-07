Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:41, 7 октября 2025Наука и техника

Российская «Секира» запустит «Призрак»

ЦБСТ: Разработан дронопорт «Секира» для запуска БПЛА самолетного типа
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская компания «Кингпро» разработала дронопорт «Секира», позволяющий запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа «Призрак». Об этом со ссылкой на Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) сообщает ТАСС.

Комплекс «Секира Призрак» позволяет экономить до 20 процентов заряда аккумулятора, а также делает запуск более безопасным. «В то же время летающий дронопорт после запуска может выполнять функцию ретранслятора», — добавили в организации.

Дальность полета «Призрака» составляет 120 километров, масса боевой части — 3 килограмма. Первые серийные образцы изделия уже ожидают поставок в зону специальной военной операции (СВО).

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Ранее издание National Security Journal сообщило, что, по оценке двоюродного брата вице-президента США Джея Ди Вэнса Нейта Вэнса, воевавшего около трех лет в составе 1-го механизированного батальона «Волки Да Винчи» Вооруженных сил Украины против России, США не понимают и не извлекают уроков из СВО, поскольку находятся в другой реальности.

Также в октябре агентство со ссылкой на представителя группы компаний «Гроза» сообщило, что российский дрон-кабелеукладчик «Заноза» начали применять на всех направлениях СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная зона поражения американских «Томагавков» в России. В нее попадают почти 2000 объектов

    Российский рэпер ответил на обвинения в избиении несовершеннолетнего фаната

    «Калашников» закрыл контракт по выпуску «Стены» против агрессивно настроенных групп

    Российский регион остался полностью без света после удара ВСУ

    Дачникам раскрыли секрет «бомбического» чеснока

    Врач рассказал о способе оздоровления по принципу «шесть-шесть-шесть»

    ФАС России решила проверить рост цен на бензин в трех регионах

    Раскрыты самые необычные полученные Путиным подарки на день рождения

    Премьер Индии поздравил Путина с днем рождения

    Стало известно об активизации ВСУ на границе с Курской областью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости