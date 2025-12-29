Российский боевой лазер впервые уничтожил дрон в километре от себя

Российский боевой лазер Laserbuzz впервые уничтожил дрон в километре от себя

Российская лазерная антидроновая система Laserbuzz впервые успешно поразила беспилотник на значительном отдалении от себя. Об этом сообщает ТАСС.

Разработчик уточнил, что дрон был уничтожен на дальности в один километр. На предоставленных кадрах видно, как FPV-дрон озаряется серией вспышек, загорается и падает на землю.

Ранее сообщалось, что LazerBuzz может применяться для защиты тыловой инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов. Система оказалась способной поражать беспилотные летательные аппараты за 0,5 секунды в автоматическом режиме.

Еще одной областью применения LazerBuzz может стать работа по разминированию территорий. Создатель компании-разработчика Иван Хованский объяснил, что лазер очень эффективен при обезвреживании взрывных устройств, поскольку вызывает не детонацию, а их горение.