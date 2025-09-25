Наука и техника
16:59, 25 сентября 2025Наука и техника

Эффективность лазерного разминирования оценили

LazerBuzz: Разминирование лазером безопаснее использования накладных зарядов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Разминирование при помощи лазерных комплексов безопаснее традиционного способа, требующего использования накладных зарядов. Эффективность нового способа оценил создатель компании LazerBuzz Иван Хованский в интервью ТАСС.

Компания разработала лазерную систему разминирования в рамках проекта «Посох». Изделие прошло испытания на полигоне.

«Лазер очень эффективен при обезвреживании взрывных устройств, поскольку вызывает не детонацию, а их горение. Это гораздо безопаснее и оказывает меньшее воздействие на окружающую инфраструктуру», — сказал Хованский.

По его словам, при срабатывании накладного заряда «бахнет как надо», а сапер может получить осколочные ранения. В то время как использование лазера позволяет оператору находиться на безопасной дистанции. Представитель LazerBuzz подчеркнул, что лазеры увеличивают производительность и безопасность разминирования.

Ранее в сентябре стало известно, что российскую роботизированную платформу «Курьер» оснастили лазерной установкой разминирования «Игнис». В ходе испытаний комплекс прожигал различные мины на дистанции 150 метров.

