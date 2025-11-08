Наука и техника
Наука и техника
Лазерная система против БПЛА начала сжигать цели за 0,5 секунды

Лазерная система LazerBuzz научилась сжигать дроны за 0,5 секунды
Лазерная система противодействия FPV-дронам LazerBuzz оказалась способной поражать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) за 0,5 секунды. Об этом сообщает ТАСС.

«Были проведены успешные испытания лазерной системы противодействия дронам LazerBuzz в рамках проекта "Посох", которая получила опцию работы в автоматическом режиме», — заявили представители компании-разработчика. Установка научилась поражать дроны за 0,5 секунды.

«Изделие может применяться для защиты тыловой инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов», — уточнили в LazerBuzz. Специалисты отметили, что их систему можно считать альтернативой системам РЭБ, которые недостаточно эффективны в борьбе с украинскими дронами.

Лазерная система LazerBuzz предназначена для противодействия украинским беспилотникам. «Система полностью готова к применению, в настоящее время идет согласование поставок», — подчеркнули в организации.

В конце октября холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» представил мобильный лазер для поражения беспилотных летательных аппаратов. Он способен поражать быстродвижущихся БПЛА разного типа, включая малые FPV-дроны.

