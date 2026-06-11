Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:44, 11 июня 2026РоссияЭксклюзив

Полковник высказался о продвижении российских войск в зоне СВО

Полковник Матвийчук: Российские войска продвигаются в зоне СВО, не сбавляя хода
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска продвигаются в зоне проведения специальной военной операции (СВО), не сбавляя хода, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

В Минобороны ранее сообщили, что российские военные объявили о взятии населенного пункта Роскошное в Донецкой Народной Республике (ДНР). В операции по освобождению территории участвовали бойцы из группировки войск «Южная». Кроме того, по данным Минобороны, российские военные освободили населенный пункт Охримовка в Харьковской области. Это было сделано силами группировки войск «Север».

«Я думаю, что мы можем говорить о том, что наши войска, не сбавляя хода, двигаются вперед», — сказал Матвийчук.

Военный эксперт подчеркнул, что каждый метр освобожденной земли восстанавливает территориальную целостность ДНР и делает буферную зону в Харькове. Они важны тем, что Россия выравнивает линию фронта и концентрирует силы для последующих ударов.

«Каждый метр, который мы освобождаем, это, собственно говоря, восстанавливает территориальную целостность Донецкой Народной Республики и делает буферную зону в Харькове. Они важны тем, что мы выравниваем линию фронта, концентрируем свои силы для последующих ударов. Например, в ДНР, я так полагаю, это выход на выравнивание линии, выход на направление Краматорск, это генеральная линия. Конечно, это все достаточно актуально», — отметил Матвийчук.

Ранее стало известно, что армия России взяла под контроль населенный пункт Нововасилевка в Харьковской области. Село заняли подразделения российской группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Казачья Лопань и Белый Колодезь Харьковской области, а также Храповщина, Лужки, Писаревка, Пустогород и Вольная Слобода Сумской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В здание МИД в Москве приехали послы Германии, Великобритании и Франции. Что известно о новом витке переговоров?

    Мужчину задержали за развратные действия в отношении мальчика в метро Москвы

    Москвичам спрогнозировали скорый спад жары

    Обнаружено средство для снижения риска ревматоидного артрита

    Лолита появилась на публике в украшениях за 2,4 миллиона рублей

    Россиянам посоветовали забрать деньги из некоторых банков

    Названы самые популярные песни о России

    Попытку депутата определять ключевую ставку вместе с Центробанком раскритиковали

    Обнародованы подробности о погибшем при нападении жителе Подмосковья

    США запустят ускоренное оформление виз за дополнительную плату

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok