Наука и техника
19:49, 29 октября 2025Наука и техника

«Ростех» представил антидроновый лазер

«Ростех» представил на выставке «Интерполитех» лазер для поражения дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: ТАСС

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» впервые представил мобильный лазер для поражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе выставки «Интерполитех-2025». Об этом сообщают «Известия».

«Лазерный комплекс способен поразить в течение минуты несколько быстродвижущихся БПЛА разного типа, включая малые FPV-дроны. При этом силовые лазеры безопасны для использования вблизи гражданской инфраструктуры», — рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Компания-разработчик подчеркивает, что антидроновый лазер будет особенно эффективен при защите больших объектов, вроде аэродромов или нефтеперерабатывающих заводов. В основе комплекса лежит лазер с воздушным охлаждением и оптико-электронная система для обнаружения и сопровождения целей. Работоспособность оборудования обеспечивают бортовые аккумуляторы.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Лазерный комплекс разместили на шасси грузовика повышенной проходимости. При этом существует стационарный вариант установки. Лазеры можно использовать самостоятельно или в составе эшелонированных систем обороны.

В июле стало известно, что российский антидроновый лазер «Посох» прожег стальную плиту толщиной 10 миллиметров в ходе испытаний. Условная цель находилась в ста метрах от установки.

