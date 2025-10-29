«Ростех» представил антидроновый лазер

«Ростех» представил на выставке «Интерполитех» лазер для поражения дронов

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» впервые представил мобильный лазер для поражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе выставки «Интерполитех-2025». Об этом сообщают «Известия».

«Лазерный комплекс способен поразить в течение минуты несколько быстродвижущихся БПЛА разного типа, включая малые FPV-дроны. При этом силовые лазеры безопасны для использования вблизи гражданской инфраструктуры», — рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Компания-разработчик подчеркивает, что антидроновый лазер будет особенно эффективен при защите больших объектов, вроде аэродромов или нефтеперерабатывающих заводов. В основе комплекса лежит лазер с воздушным охлаждением и оптико-электронная система для обнаружения и сопровождения целей. Работоспособность оборудования обеспечивают бортовые аккумуляторы.

Лазерный комплекс разместили на шасси грузовика повышенной проходимости. При этом существует стационарный вариант установки. Лазеры можно использовать самостоятельно или в составе эшелонированных систем обороны.

В июле стало известно, что российский антидроновый лазер «Посох» прожег стальную плиту толщиной 10 миллиметров в ходе испытаний. Условная цель находилась в ста метрах от установки.