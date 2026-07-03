Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:14, 3 июля 2026Интернет и СМИ

Возлюбленная Диброва раскрыла его состояние после падения с лестницы

Возлюбленная Диброва Гусева заявила, что он чувствует себя прекрасно после операции
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров, перенесший операцию после падения с лестницы на вечеринке, чувствует себя прекрасно. Об этом заявила его возлюбленная Екатерина Гусева в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Друзья, все, кто интересовался здоровьем Дмитрия, благодарим за заботу! Он прекрасно себя чувствует», — раскрыла она состояние ведущего. К публикации Гусева также прикрепила две фотографии Диброва в торговом центре.

24 июня стало известно, что ведущему сделали операцию на руке, которую он сломал в результате падения. Уточнялось, что восстановление после травмы займет около двух месяцев.

В ночь на 21 июня Дибров упал с лестницы во время вечеринки в ночном клубе в Москве. Утверждалось, что в тот момент он пытался познакомиться с девушками. Ведущего госпитализировали, у него выявили сотрясение мозга, травмы лица и перелом лучевой кости. Позднее его выписали из больницы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В центре российского города на мине подорвалась машина с чиновниками

    Дочь Шварценеггера показала фигуру после третьих родов

    Украина захотела обмениваться с Японией информацией о России

    Полицейские обнаружили сбившего катером российского школьника

    Стало известно о состоянии одного из чиновников после подрыва машины в российском городе

    Россиянам посоветовали не пить напитки со льдом за границей

    Раскрыта дальность российского «Многоточия»

    Меладзе тайно сменил гражданство

    СК уточнил данные о безвестно пропавших девочках в российском регионе

    Возлюбленная Диброва раскрыла его состояние после падения с лестницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok