Возлюбленная Диброва раскрыла его состояние после падения с лестницы

Возлюбленная Диброва Гусева заявила, что он чувствует себя прекрасно после операции

Телеведущий Дмитрий Дибров, перенесший операцию после падения с лестницы на вечеринке, чувствует себя прекрасно. Об этом заявила его возлюбленная Екатерина Гусева в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Друзья, все, кто интересовался здоровьем Дмитрия, благодарим за заботу! Он прекрасно себя чувствует», — раскрыла она состояние ведущего. К публикации Гусева также прикрепила две фотографии Диброва в торговом центре.

24 июня стало известно, что ведущему сделали операцию на руке, которую он сломал в результате падения. Уточнялось, что восстановление после травмы займет около двух месяцев.

В ночь на 21 июня Дибров упал с лестницы во время вечеринки в ночном клубе в Москве. Утверждалось, что в тот момент он пытался познакомиться с девушками. Ведущего госпитализировали, у него выявили сотрясение мозга, травмы лица и перелом лучевой кости. Позднее его выписали из больницы.