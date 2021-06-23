Кадыров заявил Путину об искоренении терроризма в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил президенту России Владимиру Путину, что международный терроризм в регионе искоренен. Путин пообщался с Кадыровым в режиме видеоконференции, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

«По вашему поручению и при вашем личном участии и поддержке мы полностью и навсегда искоренили международный терроризм в Чеченской республике. Сегодня вопросы безопасности перестали быть актуальными. Главными становятся вопросы развития экономики и социальной сферы», — сказал он, обращаясь к Путину.

Также глава Чечни доложил президенту о том, что ситуация с коронавирусом в регионе находится под контролем, но ежедневно наблюдается небольшой рост заражений.

В свою очередь российский лидер назвал республику одним из самых безопасных субъектов России и отметил, что этого удалось достичь при личном участии главы региона. Путин призвал Кадырова вновь идти на выборы.

44-летний Рамзан Кадыров впервые возглавил Чечню в апреле 2007 года. После перестановок в губернаторском корпусе в апреле текущего года он стал лидером по продолжительности работы на посту главы региона.