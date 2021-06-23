Путин призвал Кадырова идти на выборы

Президент России Владимир Путин призвал главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах главы региона в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надо на них [выборы] идти», — сказал Путин в беседе с Кадыровым.

Глава государства назвал Чечню одним из самых безопасных субъектов России и отметил, что этого удалось достичь при личном участии Кадырова. «Под вашим руководством серьезно развивается экономика, Грозный не узнать, надо сделать еще больше», — добавил Путин.

Ранее с просьбой к Кадырову принять участие в сентябрьских выборах выступили участники Всемирного съезда народов Чечни, который проходит в Грозном по инициативе Общественной палаты ЧР. По словам вице-президента альянса чеченцев во Франции Али Бажаева, Кадыров обязан перед народом пойти на выборы главы региона.

Кадыров руководит Чечней с апреля 2007 года — после апрельских перестановок в губернаторском корпусе он стал лидером по продолжительности работы на посту главы региона.