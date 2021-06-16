Кадыров рассказал о перспективе введения жестких ограничительных мер в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал население региона проявить сознательность и прививаться от коронавируса. Об этом он написал на своей странице во «Вконтакте».

По его словам, в противном случае власти региона будут вынуждены прибегнуть к жестким ограничительным мерам. Кадыров отметил, что в настоящее время в республике привито препаратом «Спутник V» 142 462 человека, что составляет лишь четверть от общего количества жителей, подлежащих вакцинированию. Помимо этого, глава Чечни также поручил Оперативному штабу и руководителям секторов в городах и районах региона провести разъяснительную работу с населением.

Ранее правительство Кемеровской области приняло решение ввести обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан вслед за Москвой и Подмосковьем. В правительстве отметили, что пройти вакцинацию любой из доступных вакцин обязаны 60 процентов работников всех организаций. Также должны вакцинироваться сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления.