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Кадыров рассказал о перспективе введения жестких ограничительных мер в Чечне

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал население региона проявить сознательность и прививаться от коронавируса. Об этом он написал на своей странице во «Вконтакте».

По его словам, в противном случае власти региона будут вынуждены прибегнуть к жестким ограничительным мерам. Кадыров отметил, что в настоящее время в республике привито препаратом «Спутник V» 142 462 человека, что составляет лишь четверть от общего количества жителей, подлежащих вакцинированию. Помимо этого, глава Чечни также поручил Оперативному штабу и руководителям секторов в городах и районах региона провести разъяснительную работу с населением.

Ранее правительство Кемеровской области приняло решение ввести обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан вслед за Москвой и Подмосковьем. В правительстве отметили, что пройти вакцинацию любой из доступных вакцин обязаны 60 процентов работников всех организаций. Также должны вакцинироваться сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления.

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