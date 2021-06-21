Директор ЧГТРК «Грозный» пообещал убивать критиков Кадырова

Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов выступил с угрозами в адрес критиков главы Чечни Рамзана Кадырова, признавшись, что готов их убивать. Видео с соответствующими заявлениями он опубликовал в своем Instagram-аккаунте, на него обратили внимание журналисты «Кавказ.Реалии» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

На опубликованных кадрах медиаменеджер говорит, что он «с Рамзаном Кадыровым, сыном Ахмата-Хаджи Кадырова». «И если кого-то нужно убить, того, кто заслуживает смерти, то убьем. Если кого-то нужно избить, то побьем, если нужно будет сказать слово, то слово скажем», — пообещал Ахмадов.

Он также отметил, что «враг Рамзана Кадырова является врагом чеченского народа» и лично его врагом.

18 мая Кадыров пообещал найти и уничтожить комментатора, который назвал его шайтаном. Он заявил, что автор этой записи перестанет спать ночами. «Посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу», — сказал глава республики. Через несколько дней этот пользователь извинился.