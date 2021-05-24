Назвавший Кадырова шайтаном блогер заявил о нашедших его «нежелательных товарищах»

17-летний пользователь TikTok из Перми, который назвал главу Чечни Рамзана Кадырова шайтаном, заявил, что извинился, так как его место жительства узнали некие «нежелательные товарищи». Об этом он рассказал Baza.

«Я решил, что лучше сам извинюсь, чем потом в лесу...», — сказал он. Блогер с семью подписчиками добавил, что «не ожидал, что видео так залетит».

В свою очередь, отец блогера не смог ответить Telegram-каналу «Подъем», поступали ли семье какие-то угрозы и находится ли сейчас его сын в безопасности.

18 мая Кадыров пообещал найти и уничтожить комментатора, который назвал его шайтаном. Он заявил, что автор этой записи перестанет спать ночами. «Посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу», — сказал глава республики.