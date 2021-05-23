Назвавший Кадырова «шайтаном» блогер извинился и удалил соцсети

Пользователь TikTok, который назвал главу Чечни Рамзана Кадырова шайтаном, принес ему публичные извинения и удалил соцсети. Об этом сообщает Telegram-канал MDK.

«Два дня назад ради привлечения подписчиков я позволил себе оскорбления в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Я сразу пожалел о своем поступке, но видео, к сожалению, уже распространилось. Я хочу принести свои искренние извинения перед Рамзаном Кадыровым. Он настоящий мужчина и лидер своего народа. Я очень сожалею о своем поведении. Я и есть самый настоящий шайтан и лох. Простите меня, пожалуйста, Рамзан Ахматович», — говорит молодой человек.

21 мая блогер рассказал, что увидел видео, на котором другой блогер назвал Кадырова шайтаном, после чего извинился. «Я считаю, что это неправильно, и Рамзана Кадырова надо уволить с должности главы Чеченской Республики за такое поведение в отношении граждан, особенно в отношении граждан другой республики — дагестанцев. Официально заявляю, что Рамзан Кадыров шайтан», — говорится в ролике.

18 мая Кадыров пообещал найти и уничтожить комментатора, который назвал его шайтаном. Он заявил, что автор этой записи перестанет спать ночами. «Посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу», — сказал глава республики.