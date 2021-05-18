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Кадыров пообещал найти и уничтожить назвавшего его шайтаном комментатора

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти и уничтожить комментатора за оскорбление. Об этом пишет «Кавказский узел».

Во время прямого эфира Кадырова в Instagram 17 мая один из пользователей назвал его «шайтаном». Тот заметил комментарий, прочитал его вслух, сделал скриншот и заявил, что автор этой записи перестанет спать ночами, а «сейчас составит завещание и будет плакать». «Посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу», — сказал глава республики.

Ранее Кадыров призвал наказывать интернет-пользователей за оскорбление чести — «тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами». «Если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — заявил политик, заверив, что готов понести за свои действия любое наказание. Сюжет опубликовала ЧГТРК «Грозный», на него обратила внимание «Русская служба Би-би-си», которая перевела речь главы Чечни.

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