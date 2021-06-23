Кадыров пожаловался Путину на нехватку вакцин от коронавируса в Чечне

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным о том, что регион испытывает нехватку вакцин от коронавируса, передает ТАСС.

«Вакцинация протекает активно, народ услышал ваш призыв и поверил ему. В некоторых пунктах вакцинации наблюдаются очереди», — обратился Кадыров к российскому лидеру. Глава республики также подчеркнул, что ввиду этого последнюю неделю в регионе не хватает препаратов против COVID-19. Он попросил Путина на это обратить внимание.

Кадыров добавил, что эпидемиологическая ситуация в Чечне находится под контролем, а тест-систем, средств индивидуальной защиты, лекарств и койкомест имеется в достатке. В регионе наблюдается небольшой прирост заболевших. Однако в республике готовы развернуть дополнительные койки в госпиталях, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится.

«В случае критической необходимости мы можем за сутки развернуть дополнительно более двух тысяч коек, обеспеченных кислородом, не прерывая плановое лечение», — заявил Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил Путину, что международный терроризм в регионе искоренен. «Мы полностью и навсегда искоренили международный терроризм в Чеченской республике. Сегодня вопросы безопасности перестали быть актуальными. Главными становятся вопросы развития экономики и социальной сферы», — сказал он.