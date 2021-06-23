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Кадыров назвал себя пехотинцем Путина

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Фото: Said Tsarnayev / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя пехотинцем президента России Владимира Путина и пообещал выполнить любой его приказ. Трансляция встречи политиков доступна на сайте телеканала «Россия-24».

«Как ваш преданный пехотинец, я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ», — заявил глава региона.

В ходе той же беседы российский лидер призвал Кадырова идти на выборы главы Чечни в сентябре текущего года. Он также отметил, что считает республику одним из самых безопасных регионов страны — по мнению Путина, такой Чечня стала именно под руководством Кадырова.

Рабочая встреча президента России и главы Чечни проходит в среду, 23 июня, в онлайн-режиме.

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