Кадыров назвал себя пехотинцем Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя пехотинцем президента России Владимира Путина и пообещал выполнить любой его приказ. Трансляция встречи политиков доступна на сайте телеканала «Россия-24».

«Как ваш преданный пехотинец, я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ», — заявил глава региона.

В ходе той же беседы российский лидер призвал Кадырова идти на выборы главы Чечни в сентябре текущего года. Он также отметил, что считает республику одним из самых безопасных регионов страны — по мнению Путина, такой Чечня стала именно под руководством Кадырова.

Рабочая встреча президента России и главы Чечни проходит в среду, 23 июня, в онлайн-режиме.