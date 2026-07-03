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10:22, 3 июля 2026Ценности

Дочь Шварценеггера показала фигуру после третьих родов

Дочь актера Шварценеггера Кэтрин показала фигуру спустя год после третьих родов
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @katherineschwarzenegger

Дочь голливудского актера, культуриста и политика Арнольда Шварценеггера Кэтрин показала фигуру спустя год после третьих родов. Снимок был опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя писательница запечатлела себя в зеркале в черном слитном купальнике с белыми бретелями, который подчеркивал ее стройную форму.

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При этом наследница знаменитости отказалась от макияжа, демонстрируя природную внешность. Вдобавок она собрала часть волос в небрежную укладку, а оставшиеся пряди распустила.

В апреле в сети восхитились формой 78-летнего Арнольда Шварценеггера на видео из спортзала. Артиста запечатлели во время занятия на тренажере.

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