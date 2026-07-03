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Силовые структуры
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10:20, 3 июля 2026Силовые структуры

Полицейские обнаружили сбившего катером российского школьника

В Воронеже задержали водителя катера, сбившего школьника
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Московская межрегиональная транспортная прокуратура»

В Воронеже задержали водителя катера, сбившего школьника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сотрудники полиции задержали 45-летнего водителя катера, который сбил 11-летнего ребенка на реке. Полицейские обнаружили лодку в пять утра, при этом мужчина оказался пьян. В момент происшествия с ним на борту находилась компания знакомых. Все участники установлены по выложенному им видео.

Все произошло на Воронежском водохранилище в районе санатория имени Горького. Пострадавшего подростка спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что школьник попал под катер в российском городе.

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