Полицейские обнаружили сбившего катером российского школьника

В Воронеже задержали водителя катера, сбившего школьника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, сотрудники полиции задержали 45-летнего водителя катера, который сбил 11-летнего ребенка на реке. Полицейские обнаружили лодку в пять утра, при этом мужчина оказался пьян. В момент происшествия с ним на борту находилась компания знакомых. Все участники установлены по выложенному им видео.
Все произошло на Воронежском водохранилище в районе санатория имени Горького. Пострадавшего подростка спасти не удалось.
Ранее сообщалось, что школьник попал под катер в российском городе.