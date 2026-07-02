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20:55, 2 июля 2026Россия

Школьник попал под катер в российском городе

В Воронеже 12-летний школьник попал под катер
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Воронеже 12-летний школьник во время купания попал под катер. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

Все произошло на Воронежском водохранилище в районе санатория имени Горького. Пострадавшего подростка спасти не удалось. Водитель катера, по предварительным данным, скрылся с места.

Каких-либо других подробностей о происшествии на данный момент нет.

Ранее стало известно, что член российской политической партии «Яблоко» Светлана Кривицкая устроила пьяное дорожно-транспортное происшествие в Москве. Кривицкая находилась одна в салоне автомобиля. Она врезалась в ограждение на улице Барышиха. После член «Яблока» отказалась проходить медицинское освидетельствование.

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