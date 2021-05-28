Кадыров ответил на попытки противопоставить его Путину

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что он якобы пошел против президента России Владимира Путина. На попытки противопоставления Кадыров ответил в своем Telegram-канале.

«Чушь ради политического скандала или попытки прославиться не красит журналиста. Я бы сравнил таких "мастеров пера" с антипрививочными невеждами. И те, и другие совсем не думают о людях и будущем страны!» — написал глава Чечни.

Материалы по теме «Семья мужа — твои хозяева» Жестокое воспитание, похищения и изнасилования — как свадебные традиции на Кавказе побеждают законы Высокогорный бюджет. Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?

Он подчеркнул, что является «в прямом смысле слова пехотинцем Путина» и готов ради долга перед ним проползти тысячи километров в любом направлении и выполнить приказ любой сложности.

Ранее журналист Андрей Гусий в своем Telegram-канале написал пост с заголовком: «Кадыров пошел против Путина?» В тексте автор порассуждал о том, что в один день глава Чечни говорит о том, что помощь в республике сначала оказывается вакцинированным, а президент России настаивает на добровольности вакцинирования и говорит о равных правах граждан.

Кадыров же пояснил, что говорил о своем критичном отношении к антипрививочникам, из-за которых возможна третья волна коронавируса. А попытка выставить его «антагонистом Верховному главнокомандующему и, как следствие, покуситься на целостность Российской Федерации» не оправдана.

«Моя дорогая мама была в числе первых, кто привился российской вакциной. Будь у меня хоть малая толика сомнений по поводу надежности инъекции, я ни в коем случае не подверг бы самого дорогого человека риску. Поэтому нет ничего странного в том, что я критично отношусь к убежденным антипрививочникам», — добавил он.