Кадыров ответил на попытки противопоставить его Путину

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что он якобы пошел против президента России Владимира Путина. На попытки противопоставления Кадыров ответил в своем Telegram-канале.
«Чушь ради политического скандала или попытки прославиться не красит журналиста. Я бы сравнил таких "мастеров пера" с антипрививочными невеждами. И те, и другие совсем не думают о людях и будущем страны!» — написал глава Чечни.
Он подчеркнул, что является «в прямом смысле слова пехотинцем Путина» и готов ради долга перед ним проползти тысячи километров в любом направлении и выполнить приказ любой сложности.
Ранее журналист Андрей Гусий в своем Telegram-канале написал пост с заголовком: «Кадыров пошел против Путина?» В тексте автор порассуждал о том, что в один день глава Чечни говорит о том, что помощь в республике сначала оказывается вакцинированным, а президент России настаивает на добровольности вакцинирования и говорит о равных правах граждан.
Кадыров же пояснил, что говорил о своем критичном отношении к антипрививочникам, из-за которых возможна третья волна коронавируса. А попытка выставить его «антагонистом Верховному главнокомандующему и, как следствие, покуситься на целостность Российской Федерации» не оправдана.
«Моя дорогая мама была в числе первых, кто привился российской вакциной. Будь у меня хоть малая толика сомнений по поводу надежности инъекции, я ни в коем случае не подверг бы самого дорогого человека риску. Поэтому нет ничего странного в том, что я критично отношусь к убежденным антипрививочникам», — добавил он.