Бывший соратник Кадырова раскрыл способ оперативно находить критиков главы Чечни

В региональных чеченских диаспорах есть специально обученные люди, которые мониторят выпады в адрес руководства Чечни. Об этом заявил бывший представитель главы республики в Свердловской области Салаудин Мамаков, сообщает Ura.ru.

По его словам, после обнаружения подобных случаев представители диаспор обязаны «приводить в чувства неблагонадежных лиц».

Бывший соратник Кадырова рассказал, что затем к разбирательству привлекают правоохранительные и судебные органы, это позволяет оперативно установить критиков главы республики. «Если вовремя подключиться и привлечь правоохранительные органы, то найти таких людей получается довольно быстро», — раскрыл способ Мамаков. Он добавил, что с человеком проводят разъяснительную беседу и объясняют, что такое отношение к представителю власти неприемлемо.

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Ранее 17-летний пользователь TikTok из Перми назвал Кадырова шайтаном, а спустя два дня принес публичные извинения и удалился из соцсетей. Позже блогер объяснил, что извинился, так как его место жительства узнали некие «нежелательные товарищи».

До этого с извинениями в адрес главы Чечни выступили родственники 15-летнего дагестанца, который назвал Кадырова шайтаном в комментариях в Instagram. Семья, живущая в подмосковном Чехове, пообещала заняться воспитанием школьника.

Практика публичных извинений активно прижилась в Чечне. Как правило, жители республики приходят извиняться в эфир телеканала ЧГТРК. В конце июня 2020-го мать умершей чеченки попросила прощения за версию о смерти дочери от домашнего насилия. В июле жительнице Гудермеса пришлось извиниться за визит к колдунье, в октябре того же года житель республики извинился за сообщение другу.

В апреле 2019 года перед Рамзаном Кадыровым извинился президент Украины Владимир Зеленский — поводом стало использование в программе «ЧистоNews» кадров с главой Чечни. Позже руководитель республики заявил о необходимости подтвердить извинения. Кадыров также требовал попросить прощения от лидера ЛДПР Владимира Жириновского — политик выступил против того, чтобы главы регионов высказывались по международным вопросам.