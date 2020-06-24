Мать умершей чеченки извинилась перед Кадыровым за версию о домашнем насилии

Мать умершей чеченки Мадины Умаевой Хутмат Давлетмирзаева извинилась перед главой республики Рамзаном Кадыровым за версию о смерти дочери от домашнего насилия. Ее заявление прозвучало в в эфире ЧГТРК «Грозный» вечером 23 июня, пишет «Кавказ.Реалии».

23-летняя Умаева скончалась 12 июня в поселке Дружба в Гудермесе в доме своего мужа. Ее похоронили в тот же вечер. 20 июня по решению Следственного комитета и по просьбе родственников, которые настаивали на версии о насильственной смерти девушки, была проведена эксгумация. Давлетмирзаева заявила, что в день смерти дочери из дома зятя были слышны крики. Кроме того, у Умаевой не было хронических заболеваний, чтобы умереть от них.

На саване погибшей обнаружили следы крови, которые приняли за прижизненное кровотечение. По словам же прокурора Чечни

Шарпудди Абдул-Кадырова, это объясняется разложением тела.

Как пишет издание, в сюжете было показано собрание в мэрии Гудермеса. На нем Кадыров объявил результаты вскрытия тела Умаевой. По его словам, результатов насильственной смерти не обнаружено. Глава Чечни потребовал рассказать о первоисточнике информации про насильственную смерть Умаевой. «Мы узнаем, кто звонил, Следственный комитет выпишет разрешение, ФСБ возьмет распечатку», — заявил он.

Кадыров распорядился забрать у Давлетмирзаевой трех внучек и передать их отцу, Висхаджи Хамидову.

В начале июня Кадыров поручил выделить 207 женихам, столкнувшимся с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса, средства на выкуп невест. Они получат по 50 тысяч рублей на обряд бракосочетания по мусульманским традициям — он предусматривает выплату за выкуп невесты, деньги в итоге дарят девушкам.

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