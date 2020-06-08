Кадыров решил помочь сотням женихов выкупить невест

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить 207 женихам, столкнувшимся с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса, средства на выкуп невест. О его решении помочь желающим вступить в брак сообщает РИА Новости со ссылкой на Духовное управление мусульман.

Семьи женихов из списка, составленного духовенством, получат по 50 тысяч рублей на обряд бракосочетания по мусульманским традициям — он предусматривает выплату за выкуп невесты, деньги в итоге дарят девушкам.

В муфтияте также рассказали о новых правилах бракосочетания из-за пандемии коронавируса. Так, за невестой могут ехать лишь две машины, а круг участников торжества должен быть ограничен самыми близкими родственниками.

В октябре 2019 года сообщалось о намерении автоинспекции Чечни ограничить число автомобилей в свадебных кортежах на территории республики. В ведомстве предлагали обязать местных жителей подавать уведомление в районные отделы ГИБДД за четыре дня до даты мероприятия и сообщать полицейским о маршруте следования машин.

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