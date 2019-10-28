Чеченцев собрались лишить длинных свадебных кортежей

Автоинспекция Чечни намерена ограничить число автомобилей в свадебных кортежах на территории республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

В ведомстве хотят обязать местных жителей подавать уведомление в районные отделы ГИБДД за четыре дня до даты мероприятия и сообщать полицейским о маршруте следования машин. Сколько именно автомобилей в кортеже будет разрешено, не уточняется. В пресс-службе отметили, что нарушители «будут отвечать по закону».

В чеченском ГИБДД считают, что такая мера повысит безопасность на дорогах и предупредит «тяжкие последствия». При этом статистика по крупным ДТП с участием свадебных кортежей в республике невысокая. Однако длинные колонны из десятков машин нередко мешают движению других водителей и создают аварийные ситуации.

В середине августа в Санкт-Петербурге пассажир свадебного кортежа устроил стрельбу в воздух из травматического пистолета через открытый люк автомобиля Land Rover. 34-летнего мужчину задержали, оружие изъяли.

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