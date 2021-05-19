Назвавшего Кадырова шайтаном 15-летнего комментатора нашли под Москвой

Родственники молодого человека, назвавшего Рамзана Кадырова шайтаном, извинились перед главой Чеченской Республики, сообщает ЧГТРК «Грозный» в своем Instagram-аккаунте.

Телерадиокомпания сообщает, что страница, с которой был оставлен комментарий, принадлежала 15-летнему подростку. Отмечается, что он — выходец из Дагестана, но живет с семьей в подмосковном Чехове. В ответном видеообращении его отец публично принес извинения Кадырову «за неправильное воспитание сына, за то, что не смог вырастить достойного сына». Сам подросток также появился в кадре, но ничего не сказал. «Я гарантирую вам, что займусь воспитанием сына всерьез в соответствии с нашим домом — Кавказом», — добавил отец.

Прощения попросили и другие родственники молодого человека, заявив, что им стыдно за поведение школьника, и что подросток сам осознал свою вину.

17 мая один из пользователей во время прямого эфира Кадырова в Instagram назвал его шайтаном. Тот заметил комментарий, прочитал его вслух, сделал скриншот и заявил, что автор этой записи перестанет спать ночами, а «сейчас составит завещание и будет плакать». «Посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу», — сказал глава Чечни.