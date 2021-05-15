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Правительство Чечни прокомментировало появление «кадыровских спичек»

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Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В правительстве Чечни прокомментировали появление «кадыровских спичек». Вице-премьер по внешней и внутренней политике республики Джамбулат Умаров назвал действия «Новой газеты» «бессовестной клеветой». Его слова передает Telegram-канал «Подъем».

«"Новая газета" — это и есть собирательный образ настоящего шайтана — лживого, подлого и беспринципного источника бессовестной клеветы. А последнее пристанище такого шайтана как раз и есть адский огонь», — возмутился Умаров.

Ранее «Подъему» стало известно, что «Новая газета» выпустила в продажу «Опасные кадыровские спички» со слоганом «Розжиг чувства вины». Продукция появилась на Ozon вместе с мерчем газеты, однако позже спички были сняты с продажи.

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