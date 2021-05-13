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Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Нобелевский комитет включил президента России Владимира Путина в список кандидатов на Нобелевскую премию мира в 2021 году. Об этом рассказал РИА Новости писатель Сергей Комков, выдвинувший кандидатуру президента на премию.

Комков рассказал агентству, что получил ответ на свою заявку, в котором ему сообщили: «Ваш кандидат включен в список». Также в комитете назвали предварительное количество номинированных — 286 человек. Количество номинантов еще будет уточняться.

Из российских лидеров на премию также был номинирован глава Чечни Рамзан Кадыров с формулировкой «за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае». Помимо Кадырова в кандидаты на премию мира выдвинуты бывший президент США Дональд Трамп, действующий американский лидер Джо Байден, а также администрации Косова и Сербии.

Ранее Путин был включен в список кандидатов на Нобелевскую премию мира в 2013 и 2014 годах за мирное урегулирование конфликта вокруг химического оружия в Сирии.

Вручение Нобелевской премии пройдет 10 сентября 2021 года в Осло.

Предыстория: Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
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