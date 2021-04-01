Главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на президента Международного Информационного Нобелевского Центра (МИНЦ) Вячеслава Тютюнника.

По его словам, Кадырова номинировали «за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае». Тютюнник также отметил, что заявку, возможно, подали представители Норвегии.

Сам Кадыров считает себя достойным Нобелевской премии за борьбу с боевиками на Северном Кавказе. Он говорил, что, в отличие от американцев, преуспел в борьбе с международным терроризмом.

В 2020 году Кадырова также номинировали на международную Премию мира, учрежденную неправительственным Институтом мира и развития (INSPAD). Тогда эксперты работающей в Пакистане и Бельгии международной компании отметили особый вклад чеченского лидера в развитие международных и межконфессиональных отношений, образовательных и гуманитарных программ.