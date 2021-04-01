В Чечне отреагировали на выдвижение Кадырова на Нобелевскую премию мира

Выдвижение главы Чечни Рамзана Кадырова на Нобелевскую премию мира может расцениваться как доказательство «самоотверженного служения интересам народа и государства». Так на новость о его номинации отреагировал советник главы республики Адам Делимханов в своем Telegram-канале.

«Вклад Рамзана Ахматовича в возрождение мирной жизни в нашем регионе безусловно велик! Под его грамотным руководством в Республике удалось победить терроризм, восстановить экономику, социальную сферу, здравоохранение и прочее», — написал Делимханов.

Он также подчеркнул, что глава республики «успешно проводит политику в сфере межконфессиональных и межнациональных отношений», в связи с чем напомнил о его выдвижении на Премию мира и поздравил с «очередным доказательством профессионализма».

О том, что Кадырова номинировали на Нобелевскую премию мира, стало известно ранее 1 апреля. По словам президента Международного Информационного Нобелевского Центра (МИНЦ) Вячеслава Тютюнника, главу Чечни выдвинули «за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае», причем сделать это могли представители Норвегии.