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Мэром Грозного избран 30-летний родственник Кадырова

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Хас-Магомед Кадыров
Хас-Магомед Кадыров
Фото: «Грозный-информ»

Городская дума Грозного избрала мэром 30-летнего родственника главы Чечни Рамзана Кадырова Хас-Магомеда Кадырова, сообщается на сайте гордумы.

В документе уточняется, что голосование было тайным. Решение вступило в силу с момента его подписания.

С начала марта Хас-Магомеда Кадыров исполнял обязанности градоначальника. На эту должность его предложил глава Чечни. До этого Хас-Магомед Кадыров руководил полицией Грозного и был в звании младшего лейтенанта. С 2019 года возглавлял город Аргун. Рамзану Кадырову он приходится четвероюродным братом.

Руководящие должности в республике занимают несколько родственников главы Чечни. Его 20-летняя дочь Хадижат руководит департаментом дошкольного образования в Грозном. До этого другая дочь, 21-летняя Айшат, заняла пост первого заместителя министра культуры региона.

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