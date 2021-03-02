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Кадыров снова захотел назначить родственника на высокий пост в Чечне

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова захотел назначить своего родственника на высокий пост: он рекомендовал четвероюродного брата, руководителя администрации главы и правительства региона Хас-Магомеда Кадырова на пост мэра Грозного. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Кадыров отметил заслуги Хас-Магомеда Кадырова в развитии города Аргун, который он ранее возглавлял.

Должность Хас-Кадырова займет Галас Таймасханов, ранее занимавший должность министра экономического, территориального развития и торговли республики.

28-летний Хас-Магомед Кадыров стал руководителем администрации и правительства Чечни в ноябре 2020-го. Он является четвероюродным братом Рамзана Кадырова и ранее занимал пост секретаря Совбеза республики.

Глава Чечни неоднократно назначал своих родственников на руководящие должности в регионе. Так, 20-летнюю дочь Кадырова Хадижат назначили начальником департамента дошкольного образования в городе Грозном. Она стала еще одной дочерью главы Чечни, которая получила высокую должность. В начале сентября 21-летняя Айшат Кадырова заняла пост первого заместителя министра культуры Чечни.

В октябре его приемный брат Висита Кадыров был назначен на пост замруководителя управления Роспотребнадзора по республике. Незадолго до этого, в сентябре, племянник главы региона Идрис Черхигов занял должность куратора Гудермесского и Шелковского районов, а в феврале — еще один племянник Хамзат Кадыров стал министром спорта Чечни.

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