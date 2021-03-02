Родственник Кадырова в 30 лет стал мэром Грозного

Хас-Магомед Кадыров, родственник главы Чечни Рамзана Кадырова и экс-руководитель администрации главы и правительства республики, назначен временно исполняющим обязанности мэра Грозного. Об этом сообщает ТАСС.

«На пост временно исполняющего обязанности мэра города Грозного назначен Хас-Магомед Кадыров. А ранее занимавший эту должность Иса Хаджимуродов утвержден на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики», — заявил председатель Совета депутатов города Заур Хизриев.

По данным «Кавказ.Реалии», Хас-Магомеду Кадырову 30 лет. Ранее он, в частности, руководил грозненской полицией, будучи в звании младшего лейтенанта.

О намерении Рамзана Кадырова назначить своего четвероюродного брата на должность мэра Грозного стало известно ранее 2 марта. Должность Хас-Магомеда Кадырова займет Галас Таймасханов, ранее занимавший должность министра экономического, территориального развития и торговли республики.

Глава Чечни неоднократно назначал своих родственников на руководящие должности в регионе. Так, 20-летнюю дочь Кадырова Хадижат назначили начальником департамента дошкольного образования в городе Грозном. Она стала еще одной дочерью главы Чечни, которая получила высокую должность. В начале сентября 21-летняя Айшат Кадырова заняла пост первого заместителя министра культуры Чечни.