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Родственник Кадырова в 30 лет стал мэром Грозного

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Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Хас-Магомед Кадыров, родственник главы Чечни Рамзана Кадырова и экс-руководитель администрации главы и правительства республики, назначен временно исполняющим обязанности мэра Грозного. Об этом сообщает ТАСС.

«На пост временно исполняющего обязанности мэра города Грозного назначен Хас-Магомед Кадыров. А ранее занимавший эту должность Иса Хаджимуродов утвержден на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики», — заявил председатель Совета депутатов города Заур Хизриев.

По данным «Кавказ.Реалии», Хас-Магомеду Кадырову 30 лет. Ранее он, в частности, руководил грозненской полицией, будучи в звании младшего лейтенанта.

О намерении Рамзана Кадырова назначить своего четвероюродного брата на должность мэра Грозного стало известно ранее 2 марта. Должность Хас-Магомеда Кадырова займет Галас Таймасханов, ранее занимавший должность министра экономического, территориального развития и торговли республики.

Глава Чечни неоднократно назначал своих родственников на руководящие должности в регионе. Так, 20-летнюю дочь Кадырова Хадижат назначили начальником департамента дошкольного образования в городе Грозном. Она стала еще одной дочерью главы Чечни, которая получила высокую должность. В начале сентября 21-летняя Айшат Кадырова заняла пост первого заместителя министра культуры Чечни.

Предыстория: Кадыров снова захотел назначить родственника на высокий пост в Чечне
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