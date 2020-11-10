Кадыров снова назначил родственников на высокие посты в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел кадровые перестановки в органах власти республики и снова назначил своих родственников на высокие посты. Об этом сообщает «Кавказ. Реалии».

Как отмечает издание, на должность руководителя администрации главы и правительства Чечни был назначен 28-летний Хас-Магомед Кадыров. Он является четвероюродным братом Рамзана Кадырова и ранее занимал пост секретаря Совбеза республики.

Вся галерея ««Видно, как мало моих родственников в правительстве»» Продолжить Хамзат Кадыров Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС 1 /11

Племянника главы Чечни Ибрагима Закриева, который руководил администрацией до этого, перевели на должность заместителя председателя правительства республики — министра сельского хозяйства.

Ранее Кадыров уже неоднократно назначал своих родственников на руководящие должности в регионе. Так, в октябре стало известно, что его приемный брат Висита Кадыров занял пост замруководителя управления Роспотребнадзора по республике. В начале сентября сообщалось, что 21-летнюю дочь Кадырова Айшат назначили первым заместителем министра культуры Чечни. Также в сентябре племянник главы Чечни Идрис Черхигов получил должность куратора Гудермесского и Шелковского районов, а в феврале другой его племянник Хамзат Кадыров стал министром спорта Чечни.

Рамзан Кадыров отмечал, что при назначении на руководящие должности в республике действительно учитывает степень родства кандидатов с его отцом Ахматом Кадыровым.