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Кадыров снова назначил родственников на высокие посты в Чечне

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел кадровые перестановки в органах власти республики и снова назначил своих родственников на высокие посты. Об этом сообщает «Кавказ. Реалии».

Как отмечает издание, на должность руководителя администрации главы и правительства Чечни был назначен 28-летний Хас-Магомед Кадыров. Он является четвероюродным братом Рамзана Кадырова и ранее занимал пост секретаря Совбеза республики.

Племянника главы Чечни Ибрагима Закриева, который руководил администрацией до этого, перевели на должность заместителя председателя правительства республики — министра сельского хозяйства.

Ранее Кадыров уже неоднократно назначал своих родственников на руководящие должности в регионе. Так, в октябре стало известно, что его приемный брат Висита Кадыров занял пост замруководителя управления Роспотребнадзора по республике. В начале сентября сообщалось, что 21-летнюю дочь Кадырова Айшат назначили первым заместителем министра культуры Чечни. Также в сентябре племянник главы Чечни Идрис Черхигов получил должность куратора Гудермесского и Шелковского районов, а в феврале другой его племянник Хамзат Кадыров стал министром спорта Чечни.

Рамзан Кадыров отмечал, что при назначении на руководящие должности в республике действительно учитывает степень родства кандидатов с его отцом Ахматом Кадыровым.

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