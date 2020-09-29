Кадырова номинировали на Премию мира

Глава Чечни Рамзан Кадыров номинирован на международную Премию мира, учрежденную неправительственным Институтом мира и развития (INSPAD), сообщает телерадиокомпания «Грозный».

В публикации сказано, что эксперты работающей в Пакистане и Бельгии международной компании INSPAD отметили особый вклад Кадырова в развитие международных и межконфессиональных отношений, образовательных и гуманитарных программ.

Кандидатуру чеченского лидера предложил исполнительный комитет Европейского мусульманского форума, представляющий интересы мусульманского населения в Европе.

Институт мира и развития (INSPAD) зарегистрирован в Брюсселе, имеет аккредитацию и статус специального наблюдателя при ООН с сентября 2009 года. В этом году международную Премию мира вручат в 25-й раз.

Ранее Кадыров говорил, что считает себя достойным Нобелевской премии за борьбу с боевиками на Северном Кавказе. Он указывал, что, в отличие от американцев, преуспел в борьбе с международным терроризмом.