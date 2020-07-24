Кремль объяснил присвоение Кадырову нового звания

Глава Чечни Рамзан Кадров получил звание генерал-майора Росгвардии за борьбу с терроризмом, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 24 июля.

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«Кадыров сам координирует действия силовиков в случае возникновения террористической угрозы и каждый раз показывал высокую эффективность. Таким образом ситуация была формализована», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что генеральское звание Кадыров получил не из-за того, что его хотели поддержать после введения санкций.

Накануне глава Чечни получил воинское звание генерал-майора Росгвардии, до этого был генерал-майором полиции. Таким образом он был

переведен из структуры МВД в Росгвардию.

По словам генерала ФСБ в отставке Александра Михайлова, в данном случае

речь идет о переаттестации. Он напомнил, что «звания на Кавказе в чести».

20 июля власти США внесли Кадырова, его жену и двух дочерей в черный список. Чеченского лидера обвиняют в нарушениях прав человека.

Кадыров обладает множествами наградами и званиями. Так, в 2004 году он получил звание Героя России. Также он является обладателем Орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Мужества, Почета. Последний он получил в 2015 году «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Среди других наград главы Чечни —

медали «За отличие в охране общественного порядка» и «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», орден Доброты, звание «Заслуженный защитник прав человека».