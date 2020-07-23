Кадыров стал генерал-майором Росгвардии

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил воинское звание генерал-майора, он переведен из структуры МВД в Росгвардию. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 23 июля.

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По словам Кадырова, в ходе телефонного разговора президент Владимир Путин зачитал указ и поздравил его с этим событием. «Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», — подчеркнул глава Чечни.

До этого Кадыров был генерал-майором полиции.

Рамзан Кадыров в 2004 году получил звание Героя России. Также награды посмертно удостоен и его отец Ахмат Кадыров. Кроме того, он носит звания заслуженного строителя Чеченской Республики, почетного лидера отделения мотоклуба «Ночные волки» в республике и президента Чеченской лиги КВН.

Он является обладателем Орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Мужества, Почета. Последний он получил в 2015 году «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Среди других наград главы Чечни —

медали «За отличие в охране общественного порядка» и «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», орден Доброты.

По данным сайта Regions.ru, в 2007 году Кадыров был удостоен высшей награды Международного комитета защиты прав человека: «Золотая Звезда — Честь и Достоинство» с присвоением звания: «Заслуженный защитник прав человека».