Чеченца заставили извиниться за сообщение другу

Жителя чеченского селения Гойты Лему Дотаева заставили извиниться за рассылку в мессенджере WhatsApp. Видеообращение мужчины опубликовано в Instagram-аккаунте ЧГТРК «Грозный».

Лема отправил другу сообщение, чтобы, по его словам, помочь правильно воспитать детей. В аудиозаписи говорилось о якобы угрожающем детям таинственном мужчине на автомобиле Ford. После этого сообщение разошлось по мессенджеру.

«Теперь он раскаивается и просит прощения», — говорится в публикации ЧГТРК.

Система публичных извинений давно практикуется в Чечне. В июле телеканал «Грозный» показал сюжет о жительнице республики, которую заставили извиняться за визит к колдунье. Ее дом обыскали сотрудники полиции, затем ее вместе с родственниками допросили в отделении.

В апреле извиняться пришлось молодым чеченцам, которые вели Telegram-канал «Осал нах 95» («Пустые люди» в переводе с чеченского языка). Они признались на камеру, что размещали в мессенджере критические посты об исламе и фотографии других людей.

Еще один житель Чечни в конце марта был вынужден извиниться за поездку в автомобиле в противогазе. В ГИБДД сочли это неуважением к «усилиям, которые прилагает в условиях карантина чеченское руководство во главе с Рамзаном Кадыровым».