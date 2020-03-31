Жителя Чечни заставили извиниться за поездку в противогазе

В чеченском Гудермесе местного жителя заставили извиниться за поездку в автомобиле в противогазе. Видеозапись его разговора с начальником местного отделения ГИБДД по району Арслана Вагапова опубликована в Instagram-аккаунте «ЧП/Чечня».
Как пишут «Кавказ.Реалии», Вагапов назвал ношение противогаза неуважением к «усилиям, которые прилагает в условиях карантина чеченское руководство во главе с Рамзаном Кадыровым».
Молодой человек извинился, а также поблагодарил Кадырова за меры, которые власти Чечни принимают против распространения коронавируса.
Ранее 31 марта Рамзан Кадыров заявил, что жители Чечни одобряют меры по борьбе с коронавирусом. По словам главы республики, действия реализуются под лозунгом «Убить коронавирус!» С 28 марта власти Чечни ужесточили карантинные меры. Так, они ограничили движение через административные границы республики, а также на въезд в Грозный.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения