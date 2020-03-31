Жителя Чечни заставили извиниться за поездку в противогазе

@chp.chechenya / Instagram

В чеченском Гудермесе местного жителя заставили извиниться за поездку в автомобиле в противогазе. Видеозапись его разговора с начальником местного отделения ГИБДД по району Арслана Вагапова опубликована в Instagram-аккаунте «ЧП/Чечня».

Как пишут «Кавказ.Реалии», Вагапов назвал ношение противогаза неуважением к «усилиям, которые прилагает в условиях карантина чеченское руководство во главе с Рамзаном Кадыровым».

Молодой человек извинился, а также поблагодарил Кадырова за меры, которые власти Чечни принимают против распространения коронавируса.

Ранее 31 марта Рамзан Кадыров заявил, что жители Чечни одобряют меры по борьбе с коронавирусом. По словам главы республики, действия реализуются под лозунгом «Убить коронавирус!» С 28 марта власти Чечни ужесточили карантинные меры. Так, они ограничили движение через административные границы республики, а также на въезд в Грозный.

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