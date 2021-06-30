Кремль оценил новый формат прямой линии с Путиным

Новый формат прямой линии с президентом Владимиром Путиным, при котором использовались мультиподключения, будут использовать и в дальнейшем, он себя оправдал. Такую оценку в комментарии изданию «Подъем» озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Формат очень хороший, абсолютно себя оправдал, и мы не сомневаемся, что в следующем году, в предстоящие годы он будет широко востребованным, потому что позволяет, на большее количество вопросов отвечать президенту, большему количеству граждан задавать свои вопросы», — сказал он.

Проблемы со связью, которые иногда происходили во время мероприятия, Песков навал «рабочими моментами». Он отметил, что содержательно это никак не повлияло. «Это сложнейшая система трансляций, поэтому ничего в этом страшного нет», — добавил пресс-секретарь.

Состоявшаяся 30 июня прямая линия стала 18-й для Путина. Впервые этот формат был опробован в конце 2001 года. Самая продолжительная прямая линия была в 2013 году: президент отвечал на вопросы 4 часа 47 минут. В этом году мероприятие длилось 3 часа 42 минуты. За это время глава государства ответил на 70 обращений. В частности, Путин прокомментировал возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, ответил на вопрос о выборе своего преемника и высказался против введения в РФ обязательной вакцинации для всех граждан.