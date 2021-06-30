Путин назвал лучшее время в истории России

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о лучшем времени в истории страны. Трансляцию мероприятия ведет Первый канал на YouTube.

«Много было славных периодов в истории России — еще до петровских времен и Петра I, который провел купаные реформы, которые преобразили страну. В период Екатерины Великой сделаны самые большие территориальные приобретения. В период правления Александра I Россия превратилась в то, что сегодня называется супердержавой», — рассказал он.

В ходе прямой линии Путин анонсировал свою новую аналитическую статью про историю России и Украины. Говоря об отношениях между странами, он обвинил власти Киева в недружественной политики, но подчеркнул, что украинцы и русские являются одним народом.