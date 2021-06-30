В Госдуме назвали главную задачу власти

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в беседе с «Лентой.ру» назвал главную задачу власти. По его словам, она заключается в обеспечении эффективности на всех уровнях.

«Главное, что показала прямая линия — президент [Владимир Путин] живет проблемами людей гораздо больше, чем те, кто должен заниматься этим каждый день», — заявил депутат по итогу прямой линии с главой государства. Он подчеркнул, что исполнение поручений Путина сразу после его слов в прямом эфире служит оценкой тех людей, в чьи прямые обязанности это входит.

«Меня потрясает то, что прокуратура, Следственный комитет начинают тут же рассматривать материалы, возбуждать дела по прямой линии — как будто ничего этого они не знают и не видят, хотя это происходит рядом с ними», — возмутился Макаров, выразив надежду на то, что органы власти перестанут жить от «прямой линии президента до послания».

По мнению члена Госдумы, госслужащие должны ежедневно работать для людей так, как это делает глава государства. Он напомнил, что задачу работать эффективно на всех уровнях Путин поставил властям в ходе общения с гражданами. «Вот эту задачу предстоит решать сегодня "Единой России", потому что главное на сегодняшний день — это эффективность работы власти по решению конкретных проблем в жизни людей», — подытожил Макаров.

Прямая линия с президентом России прошла днем 30 июня. Она длилась 3 часа 42 минуты, за это время Путин успел ответить на 70 вопросов граждан. Он, в частности, сделал замечание чиновникам, которые угрожают россиянам, отправляющим жалобы на прямую линию. Он призвал их подумать над своими проблемами.