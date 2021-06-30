Отвечавший за газификацию в России чиновник уволился из администрации Путина

Бывший замглавы Минэнерго Кирилл Молодцов, который, в том числе, отвечал за газификацию России, уволился из администрации президента России Владимира Путина. Как сообщает РБК, решение об уходе чиновник принял сам, причины пока не раскрываются.

В разговоре с изданием он не стал говорить, где собирается работать после этого. «Время покажет», — прокомментировал Молодцов. В АП он курировал президентскую комиссию по ТЭК и занимался вопросами газификации, до этого он занимал пост замглавы Минэнерго. В целом в газовой отрасли Молодцов работал с 1998 года.

Ранее в среду, 30 июня, Путин во время прямой линии сказал, что закон о бесплатном проводе газа к границам участка будет реализован.

До домохозяйства трубу должны прокладывать или за счет «Газпрома», или за счет региональных организаций, отвечающих за газификацию, объяснил президент. При этом планируется помочь и справиться с расходами, которые связаны с проведением работ уже на самом участке.