Россия
 
Последние новости
Путин ответил на вопрос о передаче власти и преемнике
Путин ответил на вопрос о связи льготной ипотеки и роста цен на жилье
Из московских ларьков исчезли радужные поп-иты 
Путин прокомментировал вылет сборной России с чемпионата Европы
Топ под футболкой украинского футболиста во время матча удивил болельщиков
Путин объяснил завышенные цены на российских курортах
Звезду сериала «Клава, давай!» арестовали за нападение на любовника
Путин ответил на вопрос об отравлении россиян грязным воздухом
В российском цирке олень ринулся на девушку и попытался ее забодать
Появились подробности об угрозах жене задавшего вопрос Путину россиянина
Новости партнеров
Прослушать новость

Мэр отрекся от своей дачи после жалобы россиянки Путину на ее газификацию

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Россия 24

Мэр Краснотурьинска Свердловской области Александр Устинов отрекся от наличия у него дачи, несмотря на то, что во время прямой линии президента России Владимира Путина местная жительница рассказала о ее газификации. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев, его слова передает E1.RU.

Куйвашев сказал, что после обращения жительницы Краснотурьинска Светланы Култыгиной к Путину и его ответа по поводу газификации он сразу позвонил Устинову, а тот сказал, что у него нет дачи. «Я поручил ему и министру энергетики и ЖКХ (Свердловской области) Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации. Вопрос пенсионерки мы решим, но проблема газификации действительно актуальна для многих территорий области», — добавил губернатор.

По информации издания, Устинов уже лично приехал к местной жительнице для решения вопроса.

Во время прямой линии Владимира Путина Светлана Култыгина рассказала, что к ее дому не могут провести газ, упрекнув при этом мэра, чей дом якобы находится рядом и газифицирован.

Путин пообещал обязательную реализацию закона о бесплатном газопроводе до границ участка. «Мы сделаем таким образом, чтобы труба подошла к участку бесплатно. А что касается того, что внутри участка, этим мы займемся отдельно», — сказал глава государства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Я сразу позвонил мэру города». Губернатор велел провести газ пенсионерке, которая пожаловалась Путину
Путин пообещал выплаты беременным и одиноким родителям
Путин обратился к угрожающим людям чиновникам