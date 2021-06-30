Мэр отрекся от своей дачи после жалобы россиянки Путину на ее газификацию

Мэр Краснотурьинска Свердловской области Александр Устинов отрекся от наличия у него дачи, несмотря на то, что во время прямой линии президента России Владимира Путина местная жительница рассказала о ее газификации. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев, его слова передает E1.RU.

Куйвашев сказал, что после обращения жительницы Краснотурьинска Светланы Култыгиной к Путину и его ответа по поводу газификации он сразу позвонил Устинову, а тот сказал, что у него нет дачи. «Я поручил ему и министру энергетики и ЖКХ (Свердловской области) Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации. Вопрос пенсионерки мы решим, но проблема газификации действительно актуальна для многих территорий области», — добавил губернатор.

По информации издания, Устинов уже лично приехал к местной жительнице для решения вопроса.

Во время прямой линии Владимира Путина Светлана Култыгина рассказала, что к ее дому не могут провести газ, упрекнув при этом мэра, чей дом якобы находится рядом и газифицирован.

Путин пообещал обязательную реализацию закона о бесплатном газопроводе до границ участка. «Мы сделаем таким образом, чтобы труба подошла к участку бесплатно. А что касается того, что внутри участка, этим мы займемся отдельно», — сказал глава государства.