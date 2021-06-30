Путин пообещал россиянам обеспечить бесплатную газификацию

Президент России Владимир Путин, отвечая на обращения граждан во время Прямой линии, пообещал обязательную реализацию закона о бесплатном газопроводе до границ участка.

«Мы сделаем таким образом, чтобы, безусловно, было обеспечено то, что было обещано, а именно, чтобы труба подошла к участку бесплатно. А что касается того, что внутри участка, этим мы займемся отдельно», — сказал глава государства.

До домохозяйства трубу должны прокладывать или за счет «Газпрома», или за счет региональных организаций, отвечающих за газификацию, объяснил президент. При этом планируется помочь и справиться с расходами, которые связаны с проведением работ уже на самом участке.

«До забора, что называется, бесплатно. Внутри домовладения за деньги собственника, но и здесь есть некоторые идеи. Я буквально на днях разговаривал с членами правительства, с тем, чтобы сделали единый договор, чтобы все, что связано с устройством участка, делали по единому плану в рамках централизованных, а значит по пониженным ценам, закупок. Все, что связано с проведением трубы до забора, должно быть сделано бесплатно», — сказал Путин.

По инициативе Единой России был принят закон о бесплатном доведении газа до участка. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. Инициативу партии глава государства поддержал в Послании.