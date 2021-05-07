Названы сроки бесплатной подводки газа к частным домам россиян

Бесплатная подводка газа к границе участков частных домовладений россиян будет проведена в полном объеме до 2023 года, такие сроки назвал вице-премьер Александр Новак, его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что утвержденная правительством дорожная карта позволит в кратчайшие сроки произвести ускоренную догазификацию по поручению президента России Владимира Путина. План предполагает создание единого оператора, который будет нести ответственность за проведение магистрали от газопровода до участка, а также разработку и введение в действие единых стандартов строительства газораспределительных сетей.

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«Будет определен минимальный пакет услуг для работы внутри участка и установки внутридомового газового оборудования, чтобы исключить возможность злоупотребления и завышения цены на строительство в границах участка», — подчеркнул Новак.

Вице-премьер напомнил, что доведение газовой магистрали до участка будет бесплатной и не будет зависеть от площади дома. Домовладельцы, подавшие заявки, получат подключение в полном объеме до 2023 года.

21 апреля Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал россиянам бесплатную газификацию земельных участков. Он поручил правительству разработать соответствующий план.

Ранее гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов заявил, что бесплатная газификация до границ участка будет производиться в случае, если площадь дома не превышает 300 квадратных метров, а проведение газовой сети внутри участка владелец оплачивает самостоятельно. В Минэнерго опровергли эти сообщения, глава ведомства Николай Шульгинов подчеркнул, что площадь жилого строения не будет влиять на решение о проведении газа частным домовладениям.